В Харькове обнаружили 140 случаев незаконного вмешательства в работу счетчиков газа

С начала года представители АО "Харьковгоргаз" совместно со специалистами госпредприятия "Укрметртестстандарт" провели поверку 8300 счетчиков природного газа, а также 1300 экспертиз счетчиков.

В результате проведенных проверок выявлено 139 вмешательств в работу приборов учета со стороны потребителей, сообщает пресс-служба "Харьковгоргаза".

Как отмечают в компании, наиболее распространенными способами вмешательства в работу счетчиков является срыв пломб прибора учета, установление фальшивых пломб, подрыв стекла счетного механизма, повреждение отсчетных колес, установка встроенных магнитов, и тому подобное.

В ходе поверки счетчиков, если возникает подозрение на вмешательство, назначается экспертиза прибора учета. Экспертиза проводится специальной комиссией. В ней принимают участие представители государственного предприятия по стандартизации и метрологии "Укрметртестстандарт". Также на экспертизу обязательно приглашается владелец счетчика газа.

"Если экспертиза подтвердила факт вмешательства в работу счетчика, потребителю начисляются к оплате стоимость услуг по экспертизе счетчика и убытки за несанкционированное использование газа. А если экспертиза опровергает вмешательство потребителя в газовый счетчик, средства к оплате потребителю не начисляются", – отмечается в сообщении.

"Харьковгоргаз" также напоминает, что любые самостоятельные манипуляции с газораспределительной системой или газовыми счетчиками могут стать причиной утечек газа влекущее за собой угрозу жизни.

АО "Харьковгоргаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории Харькова.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тысяч км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.