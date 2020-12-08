Все убыточные угольные шахты закроют за 10 лет, – Буславец

Согласно проекту Концепции трансформации угольной отрасли, все убыточные шахты Украины будут закрыты в течение 10 лет, в ближайшие годы также будет минимизировано дотирование угольных предприятий из бюджета.

Об этом первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец заявила в ходе Первого немецко-украинского энергетического дня, передает Интерфакс-Украина.

"По концепции уже завершаются все согласовательные процедуры. Она предусматривает, что убыточные шахты будут закрыты в течение 10 лет, минимизация дотирования отрасли из госбюджета произойдет в ближайшие годы", – сказала заместитель министра.

Буславец также сообщила, что Украина намерена до 2070 года полностью отказаться от ископаемых видов топлива. При этом, ссылаясь на European Green Deal, первый замминистра отметила, что отказ от ископаемых должен происходить постепенно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли работников.

"Необходимо побеспокоиться, чтобы никто не остался позади – таков девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложенный в Европейском "зеленом" курсе. Также должно произойти и у нас", – сказала Буславец, обратив внимание на необходимость "привлечения реальной материальной и технической помощи партнеров Украины", а также на создание стимулов развитию новых бизнесов в угольных регионах.

Как сообщалось, Министерство энергетики планирует принять решения о дальнейшей судьбе госшахт после аудита деятельности государственных угледобывающих предприятий, которые ожидаются к марту 2021 года.

Проект концепции трансформации угольной отрасли предусматривает распределение шахт на три группы: первая – шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой, вторая – шахты двойного назначения, добывающие и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии, а третья – шахты, подлежащие приватизации а том числе как целостные имущественные комплексы с прекращением угледобычи.