"Укрэксимбанк" ожидает докапитализации Экспортно-кредитного агентства государством

Продукты "Укрэксимбанка" и Экспортно-кредитного агентства работают в тестовом режиме с финансированием оборотного капитала на сумму до 5 млн грн, а после окончания тестового периода ожидается докапитализация агентства для работы с более крупными проектами.

Об этом сообщил глава правления банка Евгений Мецгер в ходе конференции Ukrainian Investment Roadshow, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уже выработали ряд продуктов, они работают в тестовом режиме. Да, с небольшими чеками, до 5 млн грн", – сказал Мецгер.

После прохождения тестового периода ЭКА получит государственную поддержку в виде докапитализации и будет способно обрабатывать кейсы гораздо больших размеров, рассчитывает глава правления банка. При этом он не указал, как долго продлится тестовый период.

"Мы провели тестовые операции, у нас на стадии разработки 15 кейсов", – уточнил Мецгер.

Как сообщалось, в ноябре государственный "Укрэксимбанк" и Экспортно-кредитное агентство подписали соглашение о сотрудничестве с целью стимулирования экспорта товаров, работ и услуг украинского происхождения. Банк будет предоставлять украинским экспортерам финансирование оборотного капитала на сумму до 5 млн грн и на срок до двух лет для производства продукции и реализации работ и услуг экспортного назначения

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (226,63 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.