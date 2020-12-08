Расходы Фонда соцстрахования на оплату больничных выросли в ноябре на 50%

По оперативным данным, в ноябре 2020 года Фонд социального страхования принял к финансированию больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе заболеванием COVID-19, на сумму 1,8 млрд грн, что на 0,6 млрд грн или на 50% больше, чем в октябре.

Как сообщает пресс-служба Фонда, выплаты соответствующих пособий осуществляются вовремя и в полном объеме.

Всего в прошлом месяце в Фонд предоставлены на оплату 565,2 тыс. листков нетрудоспособности, по сравнению с 395,4 тыс. в октябре.

"Значительный рост количества больничных листов наблюдается Фондом с осени и связан с сезонным распространением респираторных болезней, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также заболеванием работников коронавирусной болезнью", – отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре по сравнению с сентябрем расходы Фонда на компенсацию застрахованным лицам утраченного за время лечения заработка выросли на 38,7% или на более 0,3 млрд грн.

С начала года пособия по временной потере трудоспособности начислено Фондом для почти 2,1 миллиона человек, из которых более 56 тыс. – в случае изоляции от COVID-19.