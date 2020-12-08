"Укрэксимбанк" планирует закрыть часть отделений в небольших городах

Государственный "Укрэксимбанк" планирует сократить свое присутствие в небольших городах и сконцентрироваться на взаимодействии с крупными клиентами.

Об этом сообщил глава правления банка Евгений Мецгер в ходе Ukrainian Investment Roadshow, передает Интерфакс-Украина.

"Сконцентрируемся на модели оптимизации наших кастов. Это уменьшение присутствия в небольших городах. Мы останемся в областных центрах с тем, чтобы участвовать и взаимодействовать только с крупными клиентами", – сказал глава банка.

Как сообщалось, ранее Мецгер допускал, что убыток государственного "Укрэксимбанка" по итогам 2020 года может составить около 5-7 млрд грн.

Чистый убыток "Укрэксимбанка" по итогам января-сентября 2020 года составил 2,25 млрд грн (за три квартала 2019 года – прибыль 2,27 млрд грн).

В конце сентября Кабинет министров решил докапитализировать государственный "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

30 сентября "Укрэксимбанк" списал небалансовые активы на 17 млрд грн, объявив, что в течение следующих трех лет планирует списать еще 39 млрд грн.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал третье место (226,63 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.