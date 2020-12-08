СБУ задержала на взятке главу управления Строительной инспекции Тернопольщины

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Тернопольской области и его подчиненного, инспектора строительного надзора на создании коррупционной схемы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, обоих фигурантов задержали на рабочем месте после получения взятки.

"По данным предварительного расследования, должностные лица наладили механизм систематического получения неправомерной выгоды от представителей строительного бизнеса. За различные суммы взяток фигуранты обещали предпринимателям содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов на выполнение подрядных работ", – сказано в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали один из фактов вымогательства руководителем денег у местного застройщика за оформление документации для ввода в эксплуатацию объекта коммерческой недвижимости.

"Правоохранители задержали обоих фигурантов на рабочем месте во время получения второй части неправомерной выгоды. Ранее было задокументировано получение должностными лицами первой суммы взятки", – сообщили в СБУ.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения.

Как сообщалось, в октябре СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию, среди организаторов схемы фигурируют бывшие и действующие чиновники ГАСИ и других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски в том числе прошли у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко, в деле также фигурирует уволившаяся 15 октября глава аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента застройщик Владимир Родин.

После этого Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании отстранил руководителей Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы градостроительства, а также сместил и.о. главы Государственной архитектурно-строительной инспекции.