НКЦБФР допустила акции Facebook, Tesla, Netflix и Microsoft к обращению в Украине

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний, в частности, Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.