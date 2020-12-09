В Украине за сутки обнаружено более 12 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 9 декабря зафиксировано 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 654 ребенка и 682 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки с коронавирусом госпитализированы 1 281 человек, умерли от коронавируса 276 человек, выздоровели 14 554 человека.

В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 845 343 человека; выздоровели - 451118 человек; умерли от коронавируса 14 204 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1728), Одесской (1270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 8 декабря обнаружено 10 811 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом количество выздоровевших от коронавируса за сутки составляет 12 860 человек.