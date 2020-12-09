В Кривом Роге более 90 тысяч потребителей решают газовые вопросы онлайн

Почти 93 тысяч потребителей в Кривом Роге для решения газовых вопросов используют онлайн-сервис 104.ua.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Криворожгаз".

Уже много лет потребители газа в Кривом Роге и Криворожском районе имеют возможность своевременно передавать показания газового счетчика и получать онлайн консультации через "Личный кабинет" на сайте 104.ua. За это время преимущества и удобства сервиса почувствовали почти 93 тыс потребителей, создав свой аккаунт, всего за несколько минут.

Возможности "Личного кабинета" позволяют клиентам экономить свое время. Вся информация находится в одном месте. При необходимости можно узнать свой баланс, оплатить газ и его доставку в один клик, передать показания счетчика, а также дистанционно обратиться к специалистам газовой компании с вопросом. А недавно в личном кабинете стало возможным управлять с одного аккаунта до 25 лицевыми счетами, что очень удобно при помощи пожилым людям.

"В текущем году через "Личный кабинет" было принято 357 тыс показаний счетчиков. Кроме этого у потребителей также есть возможность получить консультацию онлайн, не выходя из дома. Этой возможностью в текущем году воспользовались почти 6 тыс потребителей", - говорит менеджер по вопросам регионального развития Анастасия Озерян.

В соответствии с Кодексом газораспределительных систем, чтобы избежать разногласий в начислениях за потребленный природный газ, криворожанам необходимо ежемесячно, по состоянию на 1 число, снимать показания приборов учета и передавать в течение следующих пяти дней данные в АО "Криворожгаз". Такие меры позволят пользователям голубого топлива быть уверенными, что они платят за тот объем газа, который фактически использовали. Именно поэтому самой популярной функцией "Личного кабинета" на протяжении этих лет остается именно передача показаний приборов учета.

При этом АО "Криворожгаз" имеет право контролировать правильность переданных показаний потребителем. Для этого, не реже одного раза в полгода, показания приборов учета фиксируются контроллерами компании и подтверждаются подписью потребителя. Отказ потребителя в допуске контроллера к счетчику для снятия показаний считается нарушением. В таком случае расчет оплаты за газ проводится по предельным нормам, а показания счетчика не учитываются до момента допуска контроллера к прибору учета.