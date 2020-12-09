Суды изъяли из госбюджета в пользу метзавода Ахметова более 200 миллионов

Первый апелляционный админсуд оставил без изменений решение Донецкого окружного админсуда, которым было частично удовлетворен иск ЧАО "Енакиевский металлургический завод" и взыскано из госбюджета сумму бюджетного возмещения по НДС за январь 2015 года в размере 106,7 млн грн и пеню в размере 105,9 млн грн за нарушение срока возмещения НДС.