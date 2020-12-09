Суд в Израиле отказался заморозить иск "Приватбанка" против экс-владельцев на $600 миллионов (обновлено)

Окружной суд города Тель-Авива отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank об отклонении или приостановлении рассмотрения иска ПриватБанка против экс-владельцев банка касательно схемы присвоения $600 млн и постановил, что исковые требования к IBD должны стать предметом полноценного судебного разбирательства.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

Банк напоминает, что 18 декабря 2019 года был подан иск против бывших собственников и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива, касательно схемы присвоения средств в размере не менее $600 млн, которые были незаконно выведены из "Приватбанка" в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в Israel Discount Bank.

В том числе "Приватбанк" обратился к Israel Discount Bank с иском как к одному из соответчиков в Израиле, в связи с содействием Israel Discount Bank незаконному присвоению денежных средств "Приватбанка".

В свою очередь Israel Discount Bank обратился к израильскому суду с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в делах по искам, поданным "Приватбанком" в Англии и США. Израильской суд заслушал обоснованные возражения "Приватбанка" против указанного ходатайства в июле 2020 года.

"7 декабря 2020 судья Окружного суда Тель-Авив, г-н Кабуб, вынес свое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства IDB в полном объеме и решил, что исковые требования к IDB должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал IDB возместить судебные расходы, что свидетельствует о безоговорочной победе "Приватбанка", – сказано в сообщении.

Теперь IDB обязан подать возражения против иска "Приватбанка", чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из "Приватбанка" более $600 млн путем их перечисления на банковский счет, открытый в IDB.

Как сообщалось, в декабре 2019 года государственный "Приватбанк" инициировал новое судебное разбирательство против бывших собственников банка в Израиле на $600 миллионов.

В октябре 2019 года "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Лондона в споре с бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска "Приватбанка" против бывших владельцев, судебный приказ о всемирном аресте их активов останется в силе до рассмотрения дела по существу.

В то же время сейчас продолжаются активные судебные процессы в украинских судах, в ходе которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов добиваются признания незаконным решения о национализации "Приватбанка".

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.