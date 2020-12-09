Офис генпрокурора передал в АРМА арестованное имущество банка "Финансы и Кредит"

Офис генпрокурора передал в АРМА арестованное имущество в производстве о растрате более 2,5 млрд грн средств банка "Финансы и Кредит".

Об этом в Facebook заявила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Это активы, принадлежащие конечным бенефициарным собственникам банка: корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей площадью более 22 тыс кв, в частности, оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога", - сообщает Венедиктова.

В случае принятия судебного решения об их конфискации, активы и накопленные с соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.

Как сообщал Бизнес Цензор, суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

В 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка "Финансы и Кредит", заключил с Национальным банком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров.

В декабре 2015 года Национальный банк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.

Жеваго по собственной инициативе оставил пост генерального директора компании Ferrexpo, мажоритарием и CEO которой он является.

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

В конце августа Ferrеxpo plc подтвердила наличие ряда несоответствий в отчетности благотворительного фонда Blooming Land ("Квітучий край"), что может свидетельствовать о присвоении выделенных компанией на благотворительность средств.

Ferrexpo - швейцарско-британская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт из Украины высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Отметим, мировые цены на железную руду снизились на около 25% с июля, когда они достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.