"Укрзализныця" возобновила движение поезда Николаев-Рахов на праздники

АО "Укрзализныця" возобновляет движение поезда №134/133 Николаев - Рахов на новогодние праздники.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Из Николаева поезд будет отправляться 23, 25, 26, 28, 29 и 31 декабря 2020 года, а также 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 и 16 января 2021 года.

Из Рахова поезд будет отправляться 25, 27, 28, 30 и 31 декабря 2020 года, а также 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 и 18 января 2021 года.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" к новогодним праздникам возобновила ряд поездов на наиболее направлениях: Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов, Хмельницкий - Лисичанск.