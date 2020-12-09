Госэкоинспекция сократит количество региональных подразделений

Государственная экологическая инспекция проведет реструктуризацию, в рамках которой на первых двух этапах вместо 14 областных инспекций будет создано 7 региональных округов.

Об этом сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Мальованный, передает пресс-служба ведомства.

"В 2021 году Государственная экологическая инспекция продолжит территориальную реформу и создаст 7 новых округов на базе бывших областных инспекций! В результате такой реструктуризации в новых структурах будет, в частности, увеличено количество экоинспекторов за счет оптимизации расходов", – заявил Мальованный.

По его словам, такой шаг позволит уменьшить административные расходы инспекции и в то же время усилить надзор за соблюдением экологического законодательства.

Глава ведомства добавил, что первый этап реформы происходит уже сейчас и предусматривает создание 3 новых округов.

"Во время первого этапа территориальной реформы Госэкоинспекции, который происходит уже сейчас, Николаевская и Одесская области объединены в Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа, Запорожская и Херсонская области – в Государственную экологическую инспекцию Южного округа, а Днепропетровская и Кировоградская области – в Государственную экологическую инспекцию Приднепровского округа", – уточнил Мальованный.

Он добавил, что в рамках второго этапа реструктуризации будет образовано 4 округа, путем объединения Винницкой и Хмельницкой, Львовской и Тернопольской, Сумской и Черниговской, Луганской и Харьковской областей.