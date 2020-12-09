Крупные сети АЗС продолжают повышать цены на топливо

Ряд операторов розничного рынка 9 декабря повысили стоимость бензина и дизтоплива в Украине.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы "А-95", сообщает encorr.

В частности, все виды горючего на станциях SOCAR подорожали на 99 копеек: бензин марки А-92 подорожал до 27,98 грн/л, А-95 – до 28,98 грн/л, дизтопливо – до 27,98 грн/л.

На 50 копеек за литр все топливо подорожало на станциях "Укр-Петроль".

В сети Shell бензины подорожали на 30 коп./л, дизтопливо – на 40 коп./л: бензин А-92 – до 24,44 грн/л, А-95 – до 26,51 грн/л, дизтопливо – до 24,96 грн/л.

На станциях "Кворум" бензины и дизельное топливо в среднем подорожали на 35 коп./л. Mango подняла цены на 20 коп./л только на дизельное топливо (21,19 грн/л).

Motto повысила цены на дизтопливо на 10-20 коп./л в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. При этом бензины подорожали на 20 коп./л только в Донецкой области.