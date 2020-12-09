Минздрав должен ужесточить требования к содержанию пестицидов в продуктах, – Минэкономики

Министерству охраны здоровья (МОЗ) рекомендовано ужесточить нормативы допустимого содержания остатков таких пестицидов, как хлорпирифос и хлорпирифос-метил в сельхозпродукции до уровня 0,01%, предусмотренного новыми нормами Евросоюза.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины по итогам заседания рабочей группы под руководством замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

"На днях состоялось заседание комиссии Комитета по вопросам гигиенического регламентирования (Минздрава), на котором был рассмотрен вопрос о остатков содержимого таких пестицидов, как хлорпирифос и хлорпирифос-метил в сельхозпродукции. По результатам совещания было решено рекомендовать МЗ пересмотреть нормативы по допустимого содержания остатков указанных СЗР (средств защиты растений - ред.) В сельхозпродукции на уровне 0,01%. Такие нормы касаются сельхозпродукции, производимой как для внутреннего потребления, так и не экспорт", – сказано в сообщении.

Ожидается, что после вступления в силу соответствующего приказа будет установлен 6-месячный переходный период.

По информации Госпродпотребслужбы, контрольно-токсикологические лаборатории уже готовы к проведению необходимой экспертизы сельхозпродукции.

В ведомстве напоминают, что такие изменения продиктованы решением Европейской Комиссии о запрете применения хлорпирифос и хлорпирифос-метила при производстве агропродукции.

В Госпродпотребслужбе ранее поясняли, что в связи с запретом вышеуказанных пестицидов в законодательстве ЕС с весны 2020 года установлена низшая граница аналитического определения этих веществ, которая составляет 0,01 мг/кг. В дальнейшем такие же требования будут применяться к импорту продукции из третьих стран и если Украина не запретит применение этих химикатов, то ее производители могут потерять рынок Евросоюза.