"Укрпошта" обратилась в Киберполицию из-за мошеннических сообщений об оплате пошлин

АО "Укрпошта" обратилась в правоохранительные органы и киберполицию Украины, чтобы остановить распространение фишинговых сообщений и блокирования мошеннических сайтов для сбора данных банковских карточек.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".

Компания сообщает, что 5 декабря в сети появилась информация о том, что пользователи почтовых операторов получают письма о необходимости доплатить пошлину, в том числе и от имени "Укрпошты".

"Компания призывает не реагировать на них, ведь это мошенническая рассылка, направленная на завладение данным банковских карточек", - сообщает компания.

Мошенники под видом "Укрпошты" присылают населению электронные письма, в которых говорится, что нужно оплатить дополнительную пошлину в размере 2,15 грн для получения международного отправления.

По указанной в письме ссылки пользователи попадали на фальшивый сайт, имитирующий официальный интернет-сайт "Укрпошты", для осуществления дополнительной оплаты.

"На самом деле, таким образом мошенники собирали данные банковских карточек для дальнейшего незаконного снятия средств", - сообщает компания.