Российское судно для достройки "Северного потока-2" вновь вернулось к берегам РФ

Российский трубоукладчик "Академик Черский", с которым связаны ожидания по достройке газопровода "Северный поток-2", вернулся с запада Балтики к берегам Калининградской области РФ.

Об этом свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов, передает Интерфакс.

В этой же зоне находятся другие российские вспомогательные суда "Умка", "Финвал" и "Балтийский исследователь".

Ранее сообщалось, что российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" может начать работы по достройке небольшого участка газопровода "Северный поток 2" в территориальных водах Германии 5 декабря.

В этот день он пришел на точку, где прерывается одна из недостроенных ниток магистрали и пробыл там почти два дня. Однако в воскресенье вечером судно отправилось на восток.

Другой трубоукладчик под российским флагом – "Фортуна" – 5 декабря также покинул порт своей стоянки Висмар, но после короткого плавания бросил якорь в 25 км от порта. К нему подошли суда снабжения "Катунь" и "Владислав Стрижов".

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Напомним, в середине октября в интервью журналу "Газпром" заместительница председателя правления "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова сообщала: "Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него".

Еще в августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о возможности завершения строительства газопровода "Северный поток-2" в ближайшем будущем.

В начале года президент России Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.