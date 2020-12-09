Нацкомиссия повысила тариф поставщика электроэнергии "последней надежды" на 30%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тариф на услуги ГП "Укринтерэнерго" на первый квартал 2021 года на 29,7% (на 71,08 грн/МВт-ч) – до 310,36 грн/МВт-ч (без НДС).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, 9 декабря, передает Интерфакс-Украина.

На "Укринтерэнерго" возложено исполнение функций поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке электроэнергии. Основанием для установления тарифа ППН указывается отсутствие конкурса по определению такого поставщика.

Согласно обоснованию к проекту постановления, новый тариф на услуги ППН рассчитан на основании данных о фактических ценах на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в октябре-ноябре.

Тариф "Укринтерэнерго" на четвертый квартал 2020 года составлял 239,28 грн/МВт-ч, на третий – 377,19 грн/МВт-ч (без НДС).

Как сообщалось, 2 декабря Кабинет министров продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся, 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" должен был выполнять до 1 января 2021 года.