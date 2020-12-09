ЕС перечислил Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи (обновлено)

Европейская комиссия от имени ЕС в среду, 9 декабря, перечислила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщается в пресс-релизе Еврокомисии, Украина стала седьмой страной, получившей выплату из чрезвычайного пакета помощи общим размером 3 млрд евро для десяти партнеров по расширению и соседству ЕС.

"Эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, позволяя ей выделять ресурсы на смягчение серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Это реальная демонстрация солидарности ЕС со своим соседом и партнером", – сказано в сообщении.

Еврокомиссия отмечает, что выплата средств последовала после возобновления активных переговоров между Украиной и МВФ о продолжении сотрудничества в последние недели.

"Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата не зависит от выполнения каких-либо конкретных условий политики. Выдача второго транша будет зависеть от выполнения восьми конкретных мер", – отмечается в релизе.

Среди них – меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, Украина уже получила 600 млн евро от ЕС.

Средства предоставлены в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года. Для предоставления транша Еврокомиссия осуществила размещение собственных облигаций с отрицательной доходностью -0,143%, благодаря чему после отчислений комиссий за выпуск, Украина фактически получила 623,5 млн евро.

"Полученные средства будут направлены на финансирование расходов государственного бюджета, что будет способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

По данным Минфина, общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014-2020 годов пяти программ макрофинансовой помощи, достигла 4,41 млрд евро.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

В том числе первый транш в размере 600 млн евро можно было получить без дополнительных условий, но его выделение требовало продолжения сотрудничества Украины с МВФ, заявлял вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.