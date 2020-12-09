На границе с Венгрией пограничники выявили контрабанду 88 тысяч пар медицинских перчаток

Попытку незаконного ввоза в Украину медицинских перчаток разоблачили вечером 8 декабря украинские пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией.