"Укрэнерго" зафиксировало рост импорта электроэнергии из Европы

Импорт электроэнергии в Украину из Европы в ноябре увеличился на 27,8 млн кВт-ч или на 21% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 157 млн кВт-ч.

Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", импорт осуществлялся исключительно из стран Европы в зону "острова Бурштынской ТЭС", тогда как в зоне ОЭС Украины (из России, Беларуси и Молдовы) импорт электроэнергии в ноябре отсутствовал.

Наибольший рост импорта в "острове Бурштынской ТЭС" зафиксирован из Словакии – 145,2 млн кИт-ч, что на 40 млн кВт-ч больше, чем в предыдущем месяце. В целом за 11 месяцев 2020 года из этой страны импортировано 1,36 млрд кВт-ч электроэнергии.

В то же время объемы импорта из Венгрии в ноябре уменьшился на 12,6 млн кВт-ч – до 10,6 млн кВт-ч. По итогам 11 месяцев из Венгрии поступило 506,9 млн кВт-ч электроэнергии. Также в ноябре зафиксирован незначительный импорт из Румынии в объеме 0,8 млн кВт-ч, тогда как ранее поставки из этой страны отсутствовали.

Экспорт электроэнергии в ноябре уменьшился на 18,5 млн кВт-ч по отношению к предыдущему месяцу и составил 479 млн кВт-ч.

При этом наибольшее сокращение объемов экспорта произошло в направлениях Польши (на 25,9 млн кВт-ч, до 122,8 млн кИт-ч) и Венгрии (на 23 млн кВт-ч, до 212,7 млн кВт-ч). Поставки электроэнергии из "острова Бурштынской ТЭС" в Румынию составили 129,7 млн кВт-ч, что на 32,7 млн кВт-ч больше, чем месяцем ранее.

Также уменьшились объемы экспорта электроэнергии из ОЭС Украины в Молдову – на 4,1 млн кВт-ч, до 10,8 млн кИт-ч. Экспорт электроэнергии в направлении России и Беларуси не осуществлялся.

"Суммарный объем экспорта электроэнергии в Украине по итогам 11 месяцев 2020 года превышает импорт вдвое (4,42 млрд кВт-ч против 2,16 млрд кВт-ч). В то же время в ноябре импорт электроэнергии из Европы продолжил тенденцию к росту (+21%), тогда как объемы экспорта начали сокращаться (-4%)", – отмечают в "Укрэнерго".