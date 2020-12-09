Четверть украинских финансовых компаний существуют только "на бумаге", – Рожкова

В Украине зарегистрировано около 2 тысяч финансовых компаний, но почти 500 из них неактивные и существуют лишь "на бумаге".

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"Сейчас зарегистрировано порядка 2 тыс. компаний. Более 25% из них или почти 500 компаний – неактивные, существуют лишь "на бумаге". Это не спячка, и даже не летаргический сон. Они не планируют работать с клиентами. В каждом сегменте их от 14% до 35%", – рассказала Рожкова.

Она отметила, что 170 из этих неактивных компаний зарегистрирована на временно оккупированных территориях.

"Законодательство не позволяет нам аннулировать их лицензии и исключить из реестра. Новым проектом закона о финансовых услугах мы этот пробел закроем. Вторая часть компаний не подают отчетность, или их отчетность свидетельствует, что они не ведут деятельности", – уточнила Рожкова.

Замглавы НБУ добавила, что с июля количество финансовых компаний сократилось.

"С июля с рынка ушло 38 финучреждений и еще 45 добровольно отказались от всех лицензии сами. Преимущественно рынок покидают финансовые компании (сдали лицензии – 19). Также ушло девять страховщиков, шесть ломбардов и пять кредитных союзов. Все эти решения сейчас принимает рынок добровольно. Принудительно мы лицензии ни у кого сейчас не забираем", – отметила Рожкова.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг, в том числе и страховых компаний.