Падение ВВП замедлилось до 5,2%, – Минэкономики

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам января - октября 2020 года замедлилось до 5,2% с 5,5% по итогам первых девяти месяцев.

Об этом свидетельствует Обзор экономической активности за январь-октябрь 2020 года, обнародованный на сайте Минэкономики.

В отчете отмечается, что в октябре большинство видов экономической деятельности продемонстрировали улучшение своей динамики, тогда как в сельском хозяйстве хоть и произошло замедление падения, однако его глубина остается достаточно существенной из-за падения урожайности основных культур.

"Вместе с тем инвестиционная пауза в экономике (машиностроение), низкий уровень агросырья для переработки в пищевой промышленности, а также снижение потребления электроэнергии из-за низких темпов восстановления экономической активности в базовых видах деятельности сдерживали развитие промышленного производства", – говорится в обзоре.

Также в Минэкономики отметили, что карантин "выходного дня" в ноябре не будет иметь существенного влияния на экономические итоги года.

"Раньше не прогнозируемое внедрение карантина "выходного дня" не будет существенного влияния на итоги года. По оценкам Минэкономики, потери составят 0,04-0,06 процентных пункта в год", – говорится в обзоре.

Как сообщалось, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 5%, тогда как ранее прогнозировалось его снижение на 4,8%.



