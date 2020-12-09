Новини • Коронавірус і карантин

Кабмин вводит локдаун с 8 января, – Шмыгаль (обновлено)

22 02714
Кабмин вводит локдаун с 8 января, – Шмыгаль (обновлено)
Кабинет министров ужесточит карантинные ограничения с 8 января.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения, назовем их "зимние каникулы ради безопасности". Это делается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе после новогодних праздников", – заявил Шмыгаль.

Премьер уточнил, что усиленный карантин будет подразумевать запрет работы ресторанов, баров, кафе (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, фитнесс-клубов, театров, а также торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами и товарами бытовой химии).

Кроме того, не будут работать все заведения образования, кроме детсадов. Также вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий.

В то же время общественный транспорт продолжит работать в действующем режиме, установленном для "оранжевой" зоны.

Соответствующее постановление о введении дополнительных карантинных ограничений с 8 января было принято на заседании Кабмина с доработкой в однодневный срок.

Кабмин вводит локдаун с 8 января, – Шмыгаль 01

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • Марина Лисицкая
    ЗАЧЕМ ЗАКРЫВАТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ, чтобы все толпой шли в маркет без проветривания я, чтобы кто-то получил сверхприбыль, а мелкий бизнес накрылся, а кто-то заболел больше? Эти твари совсем не думают, только о своей прибыли.
  • ALEX SUROVV
    Ну молодцы. Месяц новогодних праздников и веселья а потом сразу опять локдаун. Давайте уже до 9 марта чтобы два раза не ходить
  • Валерий Тимофеев
    Марина. У нас на Привозе всё что вы говорите про маркеты - всё это есть в корпусах.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини