Кабмин утвердил стратегию развития "Укрэксимбанка" до 2024 года

Кабинет министров Украины на заседании 9 декабря без обсуждения утвердил стратегию развития государственного "Укрэксимбанка" (Киев) до 2024 года.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, предполагается, что "Укрэксимбанк" пройдет через комплексную трансформацию, которая основывается на трех компонентах, в частности, на бизнес-модели, на операционной модели и финансовой устойчивости, передает Интерфакс-Украина.

Указывается, что бизнес-модель предполагает сосредоточение банка на своем основном бизнесе, в частности, на экспортно-импортных компаниях и госпредприятиях, а также сокращение затрат на обслуживание нецелевых клиентов с потенциальной потерей некоторых менее прибыльных клиентов.

Согласно документу, операционная модель предполагает оптимизацию процессов и радикальную цифровизацию с сокращением физического присутствия. В частности, до 2024 года банк планирует сократить количество отделений и недвижимости в два раза – до 25-35 филиалов, а количество персонала в три раза – до 900-1300 сотрудников.

В то время как финансовая устойчивость предполагает сосредоточение на улучшении своей позиции с капиталом и на долгосрочном финансовом оздоровлении через оптимизацию баланса путем сокращения затрат на увеличение доходов.

В стратегии прогнозируется рост активов банка, с поправкой на риск до 2024 года, в 1,5 раза – до 99 млрд грн и сокращение валюты баланса за счет продажи ценных бумаг, а также задолженности государства и госпредприятий – на 15%, до 53 млрд грн.

Помимо этого, указывается, что банк будет стремиться достичь прогнозируемой чистой прибыли в размере 3 млрд грн, доходности на капитал в 22% и соотношения расходов и доходов на уровне 36%.

Предполагается также, что банк будет работать над улучшением капитала путем урегулирования ситуации с неработающими активами.

В пояснительной записке указывается, что утверждение стратегии будет способствовать надлежащему функционированию финучреждения, эффективому управлению госбанком, а также защите прав вкладчиков, кредиторов и государства как акционера.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 16 сентября утвердил основные направления деятельности Укрэксимбанка, которые направлены на обеспечение его надлежащего функционирования и способствовать эффективному управлению банком, а также защите прав его вкладчиков, кредиторов и государства как акционера.

Согласно основным направлениям деятельности "Укрэксимбанка" до 2024 года, миссией банка является создание и развитие доступной инфраструктуры кредитных инструментов, адаптированной с учетом специфики экспортной и экспортно-ориентированной деятельности, с целью повышения конкурентоспособности украинского бизнеса на мировых рынках, указывается в документе.