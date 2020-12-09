Кабмин отложил перепись населения до 2023 года

Кабинет министров на заседании в среду, 9 декабря, утвердил проект распоряжения "О проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения".

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Данный вопрос правительство вынесло на рассмотрение ввиду того, что в 2020 году Всеукраинская перепись населения проведена не была, а в соответствии со статьей 3 закона "О Всеукраинской переписи населения" основанием для проведения переписи населения является решение Кабмина, которое принимается не позднее, чем за 3 года до его начала", – пояснил представитель Кабмина.

Как сообщалось, летом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что Кабинет министров отказался от плана провести классическую перепись населения в 2020 году и, возможно, в 2021 году.

В январе 2020 года бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет озвучил данные электронной переписи, согласно которым численность населения Украины составила 37,29 млн человек (по состоянию на 1 декабря 2019 года). Система подсчета, по которой проводилась пробная перепись, вызвала критические замечания.