Карантин по всей Украине продлен до конца зимы

Кабинет министров продлил действие карантина по всей территории Украины до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было пронято на заседании правительства в среду, 9 декабря, с однодневной доработкой.

Как пояснил представляя проект решения министр здравоохранения Максим Степанов, на территории страны будут сохранены ограничения, соответствующие "оранжевой" зоне. При этом заведениям общественного питания разрешат работать до 23:00 при условии, что все расчеты будут проводиться до 22:00. В новогоднюю ночь заведениям питания разрешат работать до 1 часа ночи.

Степанов уточнил, что с 8 по 24 января включительно будут введены дополнительные ограничения.

В частности, запрещается работа заведений культуры (выставки, кинотеатры, концерты, представления), спортзалов, бассейнов и фитнесс-клубов, проведение любых развлекательных мероприятий, прекратят работу все заведения размещения, кроме отелей и заведений реабилитации.

Заведения общественного питания смогут работать только в режиме доставки или на вынос, заведения образования будут закрыты (кроме детсадов).

Салоны красоты и парикмахерские смогут работать только по предварительной записи, будет запрещена торговля непродовольственными товарами, вводится запрет работы рождественских ярмарок после 8 января.

Степанов добавил, что государственным, коммунальным и частным предприятиям будет рекомендовано перейти на дистанционную работу.

"Мы не предлагаем закрывать любой транспорт, городской или междугородный, но мы считаем, что если у нас будет такой режим работы, то все эти меры они сделают свое дело и мы сможем снизить количество заболевших за эти 16 дней", – сказал министр.