"Николаевгаз" передал в суд более 130 дел о взысканию долга за доставку газа

В октябре 2020 года 33 тыс. потребителей, которые имеют задолженность за распределение газа, получили от "Николаевгаза" досудебные предупреждения. Сумма их задолженности составляла около 13,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, часть должников (23%) сразу оплатили долг за доставку газа, а в 132 случаях дела дошли до суда. Сумма взысканий составляет более 340 тыс. грн. Работа в этом направлении продолжается.

"Мы постоянно пытаемся объяснить нашим потребителям, что своевременная оплата за доставку газа является залогом безаварийного газоснабжения в их домах. Это их инвестиция в свою безопасность и комфорт. И все, что мы делаем, направлено именно на обеспечение этого комфорта и безопасности. Мы ежедневно работаем для того, чтобы газ бесперебойно доставлялся к каждому из наших клиентов. А для поддержания системы в рабочем состоянии, надлежащего давления в сетях (а это около 9 тыс. км газопроводов, 305 газорегулирующих пунктов и более 1,5 тыс. ШРП), нужны средства", - объяснил ситуацию коммерческий директор АО "Николаевгаз" Виталий Нестеренко.

Проблема задолженности за распределение газа для АО "Николаевгаз" стоит очень остро, ведь именно эти средства являются основным источником финансирования деятельности газораспределительной компании. Предприятие направляет их на содержание аварийно-диспетчерской службы, закупку горюче-смазочных материалов, необходимого технического оснащения служб, приобретение материалов для осуществления ремонтов и реконструкции газораспределительной системы области для ее исправного безаварийного функционирования. Сюда также входит оплата труда рабочих, налоги и многое другое.

В кгомпании отмечают, что осложняет ситуацию принятый правительством мораторий на отключение потребителей от газоснабжения за долги. Поэтому, у "Николаевгаза" нет другого выхода, кроме как обращаться в суд с исками о взыскании задолженности.

В газораспределительной компании также отмечают, что недополучение средств влечет за собой неполное выполнение намеченных планов по ремонту и реконструкции газовой системы. Поэтому накопленные долги единиц могут стать угрозой безопасности тысяч других потребителей. "Николаевгаз" не может этого допустить, поэтому вынужден подавать на должников в суд.

Кроме суммы долга потребителю придется оплатить судебный сбор, а в случае принудительного взыскания задолженности, еще и исполнительные расходы. Также возможна потеря субсидии (для тех, кто получает государственную помощь), а в отдельных случаях - запрет выезда за границу.

Поэтому, чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, обеспечить свою безопасность и комфорт от получения газа, "Николаевгаз" рекомендует не ждать судебного решения и платить за доставку газа вовремя - ежемесячно до 20 числа. Если у потребителя в силу определенных обстоятельств нет возможности вовремя оплатить, он может написать заявление на реструктуризацию долга.

АО "Николаевгаз" - газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области.

Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2019 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 429,5 млн кубометров газа.