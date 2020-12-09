Нацкомиссия повысила тарифы облэнерго на 15-33% (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), окончательно утвердила тарифы для 25 операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы).

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду, 9 декабря, передает отраслевое издание ExPro.

После установления тарифов по новой методике стоимость услуги распределения электроэнергии для данных компаний с 1 января 2021г увеличится (в среднем) на 15,9% для 1-го класса напряжения, и на 32,6% для 2-го класса напряжения.

В частности, самый высокий тариф на распределение для 1-го класса напряжения получило АО "Херсоноблэнерго" – 301,38 грн/МВт-ч, а для 2-го класса напряжения – ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" (1 508,28 грн/МВт-час).

Наименьший тариф на распределение для 1-го класса получила ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – 53,25 грн/МВт-ч, для 2-го класса напряжения – ЧАО "ДТЭК Киевские Электросети" (374,28 грн/МВт-час).

Однако, в процентном соотношении, наибольшее повышение тарифа для 1 - класса напряжения получит АО "Сумыоблэнерго" – рост тарифа на 39,9%, а для 2-го класса аналогичный показатель самый высокий для ООО "ДТЭК Высоковольтные сети" – повышение на 95,8 %.

Вместе с тем, снижение тарифа на распределение в результате принятия новой методики для 1-го класса наблюдается у ЧАО "ПЭЭС "ЦЭК" – минус 11,03%, а наименьший рост тарифа для 2-го класса получило АО "ДТЭК Донецкие Электросети" – на 18,88%.

В среднем среди 25 операторов систем распределения, рост тарифа для 1-го класса напряжения составил 15,97%, а для 2-го класса – 32,69%.

ОСР І класс напряжения ІІ класс напряжения cost+ RAB изм.,% cost+ RAB изм.,% Винницаоблэнерго 146,59 167,14 14,0 898,7 1 150,40 28,0 Волыньоблэнерго 101,17 118,34 17,0 754,07 1 020,03 35,3 ДТЭК ДнепрЭС 81,39 93,38 14,7 550,46 697,92 26,8 ДТЭК ДонЭС 185,14 206,32 11,4 943,21 1 121,27 18,9 Житомироблэнерго 172,04 212,81 23,7 893,42 1 188,01 33,0 Закарпатьеоблэнерго 223,71 272,28 21,7 971,01 1 266,75 30,5 Запорожьеоблэнерго 77,42 94,44 22,0 653,80 843,90 29,1 ДТЭК КЭС 68,24 84,16 23,3 285,84 374,28 30,9 ДТЭК КРегЭС 157,10 172,48 9,8 599,13 754,79 26,0 Кировоградоблэнерго 205,68 235,57 14,5 879,04 1 179,59 34,2 Львовоблэнерго 127,28 139,33 9,5 717,60 955,36 33,1 Николаевоблэнерго 138,56 188,55 36,1 769,70 987,35 28,3 ДТЭК ОдЭС 117,86 134,82 14,4 692,46 890,28 28,6 Прикарпатьеоблэнерго 132,89 165,59 24,6 970,92 1 276,22 31,4 Ривнеоблэнерго 153,82 150,21 -2,3 694,35 926,21 33,4 Сумыоблэнерго 118,06 165,23 40,0 910,18 1 226,67 34,8 Тернопольоблэнерго 146,17 168,34 15,2 894,31 1 211,75 35,5 Харьковоблэнерго 154,83 184,07 18,9 609,07 820,39 34,7 Херсоноблэнерго 294,04 301,38 2,5 781,25 1 028,86 31,7 Хмельницкоблэнерго 159,84 192,18 20,2 890,57 1 121,43 25,9 Черкассыоблэнерго 95,65 98,15 2,6 749,20 928,33 23,9 Черновцыоблэнерго 98,86 108,71 10,0 763,99 991,84 29,8 Черниговоблэнерго 177,75 194,56 9,5 941,99 1 188,69 26,2 ДТЭК Высоковольтные сети 38,85 53,25 37,1 770,39 1 508,28 95,8 ПЭЭС "ЦЭК 93,91 83,55 -11,0 577,07 759,88 31,7

В то же время, еще для 7-ми операторов систем распределения тариф на следующий год установлен без применения стимулирующего тарифообразования, а с применением действующей методики "Расходы+", но с возможностью последующего перехода на RAB-регулирование.