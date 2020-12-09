Кабмин согласовал возвращение главы Днепропетровской области времен Порошенко

Кабинет министров на заседании в среду, 9 декабря, согласовал проекты указов президента о назначении Валентина Резниченко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, согласован проект указа об увольнении с этой должности Александра Бондаренко по соглашению сторон.

Резниченко впервые был назначен на должность губернатора Днепропетровской области президентом Петром Порошенко в марте 2015 года. После смены власти Владимир Зеленский уволил его с этой должности в июне 2019 года.

По итогам местных выборов 2020 года Резниченко был избран депутатом Днепропетровского облсовета от партии мэра Днепра Бориса Филатова "Пропозиція".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко председателем Днепропетровской ОГА в сентябре 2019 года.



