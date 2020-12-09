Кабмин выделил Минздраву 5,3 миллиарда на лечение больных COVID-19 за счет ремонта дорог

Кабинет министров перераспределил расходы Фонда борьбы с COVID-19, направив 5,3 миллиарда гривен Минздраву за счет сокращения расходов, предусмотренных на ремонт и строительство дорог.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Бюджетный комитет Верховной Рады на заседании 9 декабря уже согласовал перераспределение 5,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения для реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения за счет сокращения расходов на строительство и ремонт автодорог государственного значения", – сказано в сообщении.

В Минфине отметили, что по программе медицинских гарантий Национальная служба здоровья уже осуществила оплаты учреждениям здравоохранения на сумму более 10,6 млрд грн за услуги, связанные с лечением COVID-19.

По данным на сайте министерства, таким образом, расходы на ремонт дорог из Фонда борьбы с COVID-19 запланированы в объеме 26,2 млрд грн, из этой суммы потрачено уже 20,8 млрд грн.

Как сообщалось, в ноябре Кабинет министров перераспределил расходы Фонда борьбы с COVID-19, направив 895,58 млн грн на обеспечение больниц подачей кислорода за счет средств, предусмотренных на ремонт дорог.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин изначально направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Позднее на фоне роста заболеваемости и активной критики эта сумма была уменьшена.