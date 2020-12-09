Минэнерго начнет погашать долги по зарплате шахтерам с 20 декабря

Средства на погашение долгов по зарплате шахтерам в сумме 1,4 млрд грн начнут поступать угольным предприятиям с 20 декабря в соответствии с законом №4119 о погашении налоговых догов "Укрнафты".

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Максим Немчинов на заседании Кабинета министров 9 декабря, передает Интерфакс-Украина

"По нашим расчетам, приблизительно, на 18 декабря мы выходим на получение средств в специальный фонд государственного бюджета, и мы начнем перечисление этих средств на шахты, на выплату зарплат шахтерам. Это произойдет где-то с 20 декабря", ‒ сказал Немчинов.

Как подтвердил министр финансов Сергей Марченко, деньги будут перечислены угольным предприятиям в полном объеме 1,4 млрд грн в соответствии с законом.

Ранее врио министра энергетики Юрий Бойко уже заявлял о намерении министерства энергетики погасить 1,4 млрд грн долгов по зарплате шахтерам до конца года.

По словам Бойко, это наиболее значимая и важная задача, которую Минэнерго планирует выполнить, "чтобы в новый год идти без долгов по зарплате перед шахтерами".

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом без участия олигарха.

Средства в размере 10,3 млрд грн, полученные госбюджетом в результате операции, будут направлены на финансирование Фонда борьбы с COVID-19 (8,9 млрд грн) и выплату задолженности по зарплатам перед шахтерами (1,4 млрд грн).