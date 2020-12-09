Метро во время локдауна будет работать без ограничений, – Криклий

Метрополитены во время усиленного карантина с 8 по 24 января 2021 года будут перевозить пассажиров без ограничений по количеству.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил на своем канале в Telegram.

"Метро будет перевозить пассажиров без ограничений по количеству мест для сидения. Операторы почтовой связи будут работать в обычном режиме, без изменений", – подчеркнул министр.

Криклий уточнил, что работа транспорта во время ужесточения карантинных ограничений в январе 2021 года останавливаться не будет, но будет ограничено количество мест для пассажиров.

В частности, автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Внутренние авиаперевозки также будут осуществляться без ограничений, но во время авиапутешествий границу следует ориентироваться на условия въезда/выезда, установленные для украинских граждан страной, куда направляется пассажир.

Как сообщалось, Кабмин решил с 8 по 24 января 2021 года включительно ввести дополнительные карантинные ограничения.

В частности, запрещается работа заведений культуры (выставки, кинотеатры, концерты, представления), спортзалов, бассейнов и фитнесс-клубов, проведение любых развлекательных мероприятий, прекратят работу все заведения размещения, кроме отелей и заведений реабилитации.

Заведения общественного питания смогут работать только в режиме доставки или на вынос, заведения образования будут закрыты (кроме детсадов).

Салоны красоты и парикмахерские смогут работать только по предварительной записи, будет запрещена торговля непродовольственными товарами, вводится запрет работы рождественских ярмарок после 8 января.

Государственным, коммунальным и частным предприятиям будет рекомендовано перейти на дистанционную работу.