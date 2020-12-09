"Киевавтодор" заказал ремонт окружной дороги по 530 миллионов за километр
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".
Как писал БизнесЦензор, речь идет о капитальном ремонте участка кольцевой дороги длиной 2,6 километра. Таким образом, ремонт километра дороги с сопутствующими работами обойдется в 526,92 млн грн.
Согласно условиям тендерной документации, срок выполнения работ не должен превышать 24 месяцев. В том числе в 2020 году стоимость работ по ремонту дороги составит 600 млн грн.
Кроме "Онура" на тендер подали свои предложения ООО "Автомагистраль-Юг" и ООО "Киевдорстрой" из группы Геннадия Труханова, но последнего претендента к аукциону не допустили из-за претензий к документам.
При минимальной конкуренции на тендере цена капремонта участка Киевского полукольца с ожидаемой стоимости в 1,44 млн грн снизилась менее чем на 5%.
Как отмечают Наші гроші, "Автомагистраль-Юг" и "Онур Конструкцион Интернешнл" в 2016-2020 годах совместно приняли участие в 553 тендерах. В среднем обе компании в ходе торгов снижали свои предложения всего на 3%. При этом в последние годы эти компании нанимали друг друга в качестве подрядчиков.
Учредителями столичной компании "Онур Конструкцион Интернешнл" являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион, двоюродный брат жены Эмре Караахметоглу, топ-менеджера "Онура". Руководителем "Онур Конструкцион Интернешнл" с 2007 года является Йылдыз Бирол. С ней связана фирма турецкий дорожная фирма "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S".
"Онур Конструкцион Интернешнл" с начала года выиграл тендеров на 13,68 млрд грн.