Кабмин отдал на приватизацию 16 предприятий "Укроборонпрома"

Кабинет министров на заседании в среду, 9 декабря, принял решение о передаче 16 объектов государственной собственности из управления госконцерна "Укроборонпром" в сферу управления Фонда государственного имущества с целью их дальнейшей приватизации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в сообщении, предприятия, предложенные на приватизацию, не привлечены к выполнению государственного оборонного заказ, не включены в корпоративные цепочки и потеряли все признаки предприятий ОПК.

Согласно приложению к постановлению, в управление ФГИ для дальнейшей приватизации передаются единые имущественные комплексы 16 государственных предприятий (ГП): "171 Черниговский ремонтный завод", "Винницкий авиационный завод – ВИАЗ", "Закарпатское вертолетное производственное объединение", "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод", Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт, Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения, Специальное КБ "Молния", ГП "Укроборонлизинг", Харьковский завод транспортного оборудования, Центральный НИИ навигации и управления, "Укроборонресурсы", НИИ "Буран", Украинский радиотехнический институт, ЦКБ "Изумруд", Запорожский и Ривненский автомобильные ремонтные заводы.

Кроме этого, ФГИ передаются полномочия по корпоративному управлению правами государства в ПАО "Завод "Квант" и ПАО "Херсонский завод "Судмаш".

Как сообщалось, в январе Фонд госимущества уже выставил на приватизацию 9 предприятий "Укроборонпрома". "Укроборонпром" передал на приватизацию указанные 9 предприятий летом 2019 года.