Евросоюз продлит экономические санкции против России, – СМИ

Главы государств и правительств стран ЕС на заседании Европейского совета 10 декабря, как ожидается, одобрят продление еще на полгода экономических санкций в отношении России за агрессию против Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Действительно, состоится обзор выполнения Минских соглашений. А затем приступим к продлению санкций", – сказал функционер ЕС.

Ожидаемое решение глав государств и правительств стран ЕС по экономическим санкциям для России будет носить политический характер. Постановление, имеющее юридическую силу, должен будет в последующем принять Совет ЕС, и после опубликования законодательного акта в "Официальном журнале" Евросоюза продление ограничительных мер вступит в силу.

Как сообщалось, в июне Евросоюз продлил санкции, введенные в отношении конкретных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года.

Изначально экономические санкции ЕС против России были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на "действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине". Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

Экономические санкции включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти. Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с "незаконной аннексией Крыма и Севастополя".