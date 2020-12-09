Фонд энергоэффективности потратит 6 миллионов на рекламу программ для ОСМД

Государственный "Фонд энергоэффективности" 30 ноября по результатам тендера заказало ООО "Юниверсал Маккенн Медиа" рекламных услуг на 6,49 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 15 февраля 2021 года на телевидении и в интернете проведут рекламную кампанию программы "Энергодом", которая предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах.

Речь идет о модернизации систем отопления, утеплении, замене окон и дверей. Первым 500 ОСМД возместят 60-70% затрат на материалы, оборудование и работы, а остальным – 40-50% в зависимости от пакета.

В декабре исполнитель заказа должен разместить пять видеороликов заказчика на таких украинских телеканалах: ICTV, "Интер", "Новый", СТБ, "Украина", "1+1", "Мега", НТН, К1, НЛО-ТВ, "Энтер-фильм", "Пиксель", "Индиго TV", М1, "Солнце" , К2, ВОТ, "24 канал", ZOOM, М2. Два видеоролика будут длиной 30 секунд и три – 15 секунд. Общий предварительный объем заказа составляет 683 пункта рейтинга для целевой аудитории EqTRP по 3 317-12 651 грн.

Наибольшая сумма в 1,14 млн грн приходится на рекламу на телеканале СТБ Виктора Пинчука по 11,02 тыс. грн. А самым дорогим оказалось размещения на его же "Новом" по 12,65 тыс. грн.

Рекламу в интернете будут размещать в течение всей кампании через каналы коммуникации Google search, Google Display Network, Facebook + Instagram, DV360, MGID и Phoenix. Она должна поднять посещаемость сайта программы и обращений к чат-боту в мессенджере Viber. Общий предварительный объем заказа составляет 500 тыс. кликов по 1,20-3,58 грн.

Наибольшая сумма в 347 тыс. грн приходится на дешевую рекламу через DV360 по 1,20 грн за клик. А самой дорогой оказалась реклама через Google search по 3,58 грн за клик.

Общая стоимость договора на 12% ниже ожидаемой стоимости закупки в 7,38 млн грн.

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Тендерная документация требовала подтвердить, что в 2018 и/или 2019 и/или 2020 годах участник потратил более 3 млн грн на размещение рекламы в интернете для одного клиента. В том числе не менее 50% суммы – на контекстную рекламу с оплатой за клик.

Единственным конкурентом победителя торгов было столичное ООО "Медиа Скоуп Глобал", которое принадлежит Андрею Кроленко и ООО "РКЛМ" Екатерины Клименко. В ходе торгов соперник предложил на 15% более низкую цену, а затем отказался подписывать договор, поэтому заказчик его отклонил.

Директором столичной "Юниверсал Маккенн Медиа" является Анна Братко, а основателем – ООО "Разом Комьюникейшнз". Последнее принадлежит Максиму Хандогию и кипрской "Анези Венчерз Лимитед" британца Роберта Майкла Нобла, а руководит им Арман Маткулов.

Максим Владимирович Хандогий – сын украинского дипломата Владимира Хандогия, который в 2010-2014 годах был послом Украины в Великобритании, а в марте-октябре 2009 года исполнял обязанности министра иностранных дел в правительстве Юлии Тимошенко. Сейчас Владимир Хандогий известен как внештатный советник по вопросам развития дипломатической службы министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в правительстве Дениса Шмыгаля.

Основанный правительством "Фонд энергоэффективности" возглавляет Юлия Головатюк-Унгуряну.