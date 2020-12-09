Власти Киева заплатят 9 миллионов за ремонт моста фирме, которую подозревают в хищениях

Коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей Киева "Киевавтодормост" 25 ноября сообщило о намерении заключить договор с ООО "Мостостроительный отряд №112" по услугам по текущему (среднего) ремонта "противоаварийных мер на путепроводе на пересечении проспекта Воздухофлотского и проспекта Победы в Киеве "за 8,99 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в течение полугода заменят балки, отремонтируют прогоны, положат новый 5-сантиметровый слой асфальта вместо старого; заменят бетонные тротуарные дорожки; установят деформационные швы, заменят четыре опоры электроснабжения, ограждения и установят новую дренажную систему.

ООО "Мостостроительный отряд №112" из Броваров Киевской области зарегистрировано в августе 1998 года. Руководителем является Порожнюк Сергей, учредитель ООО "Меткон плюс", а бенефициар - Вячеслав Бабицкий. Фирма неоднократно участвовала в госзакупках с октября 2017 года, получив 35 подрядов на общую сумму 911 млн грн.

Фирма также неоднократно фигурировала в уголовных делах. В частности, Генпрокуратура Украины возбудила в ноябре 2017 года уголовное дело по факту незаконного формирования "Мостостроительный отряд №112" налогового кредита на сумму 6,3 млн грн. Также налоговая полиция обвиняет фирму в уклонении от уплаты ЕСВ на сумму 1,7 млн грн.

Нацполиция в Кировоградской области по делу 2020 года подозревает предприятие в кражах бюджетных средств на ремонте путепровода через железную дорогу на переулке объездной в Кропивницком на общую сумму 3,19 млн грн. По данным следствия, подрядчик в лице "Мостостроительный отряд №112" указал ложные сведения в актах выполненных работ, а местные чиновники решили их не проверять.

На торгах единственным конкурентом ООО "Мостостроительный отряд № 112" было ООО "Укртрансмост".

Основателем киевского "Укртрансмоста" является Николай Карнаков, директор - Ирина Филяева. Фирму связывают с ООО "Финансово-промышленная группа "Альтком", которое во времена президентства Виктора Януковича получило около 9 млрд грн госзаказов. Владельцем этой группы является донецкий бизнесмен Александр Тисленко.

"Укртрансмост" предложил большую на 12 тыс. грн сумму. Фирмы не торговались во время аукциона.