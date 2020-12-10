Кабмин утвердил порядок компенсации ЕСВ бизнесу на время локдауна

Кабинет министров на заседании 9 февраля утвердил Порядок предоставления одноразовой компенсации пострадавшим от ужесточения карантина предпринимателям для возмещения расходов, понесенных при уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Благодаря утвержденному порядку, государство сможет предоставить компенсации тем предприятиям, которые будут вынуждены приостановить свою деятельность из-за карантинных меры, которые могут быть приняты для стабилизации эпидемической ситуации в стране", – сказано в сообщении.

С этой целью Кабмин утвердил Порядок формирования и ведения Реестра получателей единовременной компенсации субъектам хозяйствования для учета соответствующих показателей.

В частности, эти порядки определяют требования к субъектам, процедуру подачи и рассмотрения заявлений в Налоговой службе, устанавливают форму подачи заявления, порядок расчета Налоговой службой сумм компенсации, а также содержат норму, что компенсация не предоставляется при наличии задолженности по уплате ЕСВ.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о налоговых льготах и компенсациях для бизнеса, который потеряет доход в случае введения локдауна.

Среди прочего, предусмотрена выплата единовременной материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников и одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.