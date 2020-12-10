Кабмин перераспределил 51 миллион образовательной субвенции на зарплаты педагогам

Кабмин принял решение о том, что более 51 млн грн расходов образовательной субвенции будет перераспределено между местными бюджетами, чтобы не допустить возникновения задолженности по заработной плате педагогам.