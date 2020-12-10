Антимонопольный комитет обнаружил завышение цен на медицинские маски

Фармдистрибьютор ООО "БаДМ" значительное завышал цены на медицинские маски в феврале в условиях существенного повышения спроса.

Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) "Выявление и пресечение антиконкурентных практик во время карантинных мероприятий, введенных из-за COVID-19", опубликованном на сайте ведомства.

По данным проведенного АМКУ анализа, обычно "БаДМ" перепродавало закупаемые у производителя медицинские защитные маски с наценкой около 10%. Однако в период повышенного спроса из-за начала пандемии коронавируса при неизменной закупочной цене масок компания перепродавала их с наценкой до 250%.

АМКУ также пришел к выводу, что ООО "БаДМ" имеет структурные признаки монопольного положения на общегосударственном рынке поставок оптовых партий лекарственных средств, а также имеет большое количество договорных отношений с аптеками.

"Действия ООО "БаДМ", которые заключались в существенном поднятии в феврале 2020 года цен реализации масок медицинских защитных… содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", – отмечается в отчете.

В связи с этим Комитетом начато рассмотрение дела по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

"Рассмотрение дела продолжается, в случае выявления нарушения Комитетом будут приняты предусмотренные законодательством меры", – говорится в отчете.

В то же время в АМКУ отмечают, что также входящее в тройку крупнейших фармдистрибьюторов Украины ООО "Вента. ЛТД" в исследуемый период поставляло в аптечные учреждения маски с наценкой в среднем 20%, а с февраля компания не смогла поставлять маски из-за их отсутствия на складах и отсутствием предложений закупки со стороны производителей.

В свою очередь третий из крупнейших дистрибьютеров – "Оптима-фарм лтд" в феврале осуществляло реализацию масок в аптечные учреждения с торговой наценкой до 12,4%. Вместе с тем в этот период ассортимент масок значительно уменьшился, а оптово-отпускная наценка выросла до 200%, на что отреагировало Киевское областное территориальное отделения АМКУ.