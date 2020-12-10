Кабмин предоставил "Укрэнерго" гарантии на 11 миллиардов для выплат по "зеленому тарифу"

Кабинет министров принял решение о предоставлении НЭК "Укрэнерго" государственных гарантий под привлечение кредита в объеме 11,3 млрд грн для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1203 от 9 декбаря обнародновано на официальном правительственном портале.

Госгарантии предоставляются для обеспечения долговых обязательств заемщика по кредиту, сумма которых не превышает 11,3 млрд грн, учитывая обязательства по погашению основной суммы займа, процентов, комиссий и других обязательств по кредиту.

Обеспечение выполнения долговых обязательств в полном объеме осуществляется за счет поступлений средств в составе тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

Кроме того, Кабмин обязал министерство финансов согласовать предоставление госгарантий с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада предоставила Кабмину право предоставлять государственные гарантии по кредитам для НЭК "Укрэнерго".

В свою очередь и.о. министра энергетики Юрия Бойко заявлял, что "Укрэнерго" нужно привлечь 11,3 млрд грн для расчетов с "зелеными" и госгенерацией.

Напомним, "Укрэнерго" планировало привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн). В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

"Укрэнерго", в частности, планировала взять кредитные средства у МФО, чтобы рассчитаться с долгами перед производителями электроэнергии из ВИЭ, а также снизить нагрузку на потребителей путем меньшего повышения тарифа компании на передачу электроэнергии.

По данным ГП "Гарарантированный покупатель" на 8 декабря, задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним по компенсации "зеленых" тарифов достигает 22,9 млрд грн.