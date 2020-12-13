Германия намерена выделить 500 миллионов евро на борьбу с изменениями климата в бедных странах

Канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на виртуальной конференции ООН по случаю пятилетия Парижской климатического соглашения пообещала 500 млн евро на поддержку усилий бедных стран мира в сфере борьбы с изменениями климата.

"Все государства должны иметь возможность вкладывать инвестиции в защиту климата", - заявила Меркель, передает Deutsche Welle.

"Германия хочет выделить дополнительные почти 500 млн евро и сдерживает обещание удвоить финансирование программ борьбы с изменениями климата до 4 млрд в год", - заявила канцлер.

Она также подчеркнула, что Германия и в дальнейшем будет вносить свой вклад в борьбу с климатическими изменениями, а также приложит все усилия, чтобы к следующей климатической конференции ООН, которая должна состояться в декабре 2021 года в Глазго, был сформирован план для защиты климата в бедных странах с помощью международного сообщества.

Как пояснил министр по вопросам развития ФРГ Герд Мюллер, 500 млн евро будет выделено из бюджета его министерства. В 2020 и 2021 годах они будут направлены на развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а через Всемирный банк и региональные банки развития будет финансироваться создание ветровых и солнечных электростанций. Также из этих средств будут финансироваться разработка технологий для улучшения хранения энергии и развития электросетей в развивающихся странах, особенно в Африке.

Накануне страны ЕС договорились о сокращении вредных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Цель договоренностей - выполнение целей Парижского соглашения по климату, отмечается в заявлении по итогам саммита.

Парижское климатическое соглашение было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Документ подписали представители 196 стран мира. Соглашение заменила Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2020 году. Этот протокол обязывал сокращать выбросы парниковых газов только развитые страны. Новые же обязательства по защите климата брали на себя все государства независимо от степени экономического развития.

Целью Парижского климатического соглашения 2015 года яыляется ограничения негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов. Однако даже в условиях добросовестного выполнения соглашения предполагается, что к концу века средняя температура на планете все равно вырастет минимум на два градуса