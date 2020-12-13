В Украине за сутки зафиксировали 9 176 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 13 декабря зафиксировано 9 176 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 563 человека, умерли 156 пациентов.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Днем ранее, 12 декабря, зафиксировано 12 811 новых случаев заболевания, 11 декабря сообщалось о 13 514 новых случаев, 10 декабря было зафиксировано 13 371 новых заболевших; 9 декабря в Украине было 12 585 новых случаев инфицирования, 8 декабря было зафиксировано 10 811 новых случаев, передает Интерфакс-Украина.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро 13 декабря составило 894 215 человек, 15 154 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 501 564 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628) и Запорожской (535) областях.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 377 497 человек, что на 1 457 больше, чем днем ранее.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 9 064.