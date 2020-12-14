Цены на нефть превысили $50 за баррель

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне одобрения американским регулятором вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, повысившего оптимизм инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть.

Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда способствует росту опасений по поводу нового витка напряженности в регионе, пишет агентство Bloomberg.

Судоходная компания BW Group сообщила о взрыве, произошедшем на танкере под сингапурским флагом. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в понедельник составила $50,38 за баррель, что на $0,41 (0,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,28 (0,6%) - до $49,97 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $46,9 за баррель, что на $0,33 (0,71%) выше уровня предыдущих торгов. В пятницу фьючерсы снизились в цене на $0,21 (0,5%) - до $46,57 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 0,7%. На прошлой неделе цены фьючерсов с ближайшей поставкой обоих сортов достигали максимумов с 4 марта.

В выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США дало согласие на экстренное применение в стране вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.

Это решение даст федеральным властям возможность в ближайшее время начать кампанию по массовой вакцинации от коронавируса. Поставки первых партий препарата должны начаться уже в понедельник.

"Внедрение вакцин положительно скажется на спросе на автомобильное топливо, а в конечном итоге, и на авиационное топливо, - отмечает глобальный стратег по нефтяному рынку Axi Стивен Иннес. - Столь существенный оптимизм, заложенный в стоимость нефти, я думаю, вполне обоснован".