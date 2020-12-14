В Украине наблюдается снижение количества новых случаев заражания коронавирусом
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за прошедшие сутки госпитализированы 1895 человек; умерли от коронавируса 93 человека; выздоровели 5 154 человека.
В общем за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 900 666 человек; выздоровели 506 718 человек; умерли от коронавируса 15 247 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро 13 декабря зафиксировано 9 176 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 563 человека, умерли 156 пациентов.
В Украине за сутки по состоянию на утро 12 декабря обнаружено 12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.