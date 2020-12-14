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Суд запретил Лагуну выезд за границу до выплаты долга перед "Ощадбанком"

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Суд запретил Лагуну выезд за границу до выплаты долга перед "Ощадбанком"
Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство госисполнителя и ограничил бывшего мажоритарного акционера "Дельта Банка" Николая Лагуна в праве выезда за пределы Украины (без изъятия паспорта гражданина Украины для выезда за границу) на срок до погашения долга перед "Ощадбанком" на 948 млн грн, $111,8 млн, 12,45 млн евро.

Об этом пишет Finbalance.

Ранее Верховный Суд вынес решение о взыскании этой задолженности с Лагуна как поручителя "Дельта Банка" перед "Ощадбанком".

Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, которые затрудняют и делают невозможным его исполнение".

"Ощадбанк" замечал, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, которое принадлежит ему на праве собственности, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, "Укрэксимбанка", "Укрсоцбанка".

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию "Ощадбанка" накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал третьему лицу.

11.03.2020 Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Лагуна к "Ощадбанку" о признании недействительным договора поручительства по долговым обязательствам "Дельта Банка" перед "Ощадбанком".

Как писал БизнесЦензор, Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.

Джерело:  Finbalance

Топ коментарі

  • Леопольд Пупкин 96fd9223
    Кого-то щучат за долг в 100 гривен, а у этого кренделя долгов на миллиард и никому дела нет... За границу не пускают.. и все...
  • Серая Лиса
    Скромный украинский миллиардер... Сколько их, бедняг, по стране мыкается...
  • Serge Coalminer 94e34c80
    А должен уже в кандалах быть и на рудниках.....
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