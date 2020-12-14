Украина снизила запасы газа на 11% с начала отопительного сезона

Украина с 19 октября по 12 декабря 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 10,9% (на 3,106 млрд куб. м) – до 25,337 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины 12 декабря составил 99,5 млн куб. м при "нулевом" импорте (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,3 млн куб. м, сообщает Интерфакс-Украина.

Ткущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2014-2019 годов в 1,3-2 раза (на 5,4-12,6 млрд куб. м).

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м).

В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.