Крупные сети АЗС начали неделю повышением цен на бензин и дизтопливо

Розничные операторы за выходные (11-14 декабря) повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".

"БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 22,29 до 22,49 грн/л, А-95 - с 23,29 до 23,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10-50 коп./л в разных регионах страны, сообщает encorr.

Столичная сеть АЗК KLO увеличила стоимость бензинов также на 20 коп./л: А-92 - до 25,39 грн/л, А-95 - до 26,39 грн/л. ДТ на станциях KLO подорожало на 30 коп./л, до 25,19 грн/л.

Сеть Motto подняла цены на бензины в пределах 13-18 коп./л в зависимости от региона. Таким образом, средняя цена А-92 по сети составляет 22,05 грн/л, А-95 - 23,00 грн/л, ДТ - 21,48 грн/л.

Такие сети как AMIC, "Фактор" и Marshal подняли цены в переделах 8-30 коп./л